Стало известно о задержках и отменах рейсов в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах порядка 20 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Подчеркивается, что во Внуково известно о переносе 6 рейсов и 4 отменах. В воздушной гавани Домодедово один рейс задержали. Еще 5 самолетов там не взлетят вовсе.

При этом в Шереметьево перенесли время вылета 2-х рейсов.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее дебоширку сняли с рейса "Уральских авиалиний" Тунис – Москва. Отмечалось, что девушку забрала полиция.