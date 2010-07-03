Стало известно о задержках и отменах рейсов в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах порядка 20 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".
Подчеркивается, что во Внуково известно о переносе 6 рейсов и 4 отменах. В воздушной гавани Домодедово один рейс задержали. Еще 5 самолетов там не взлетят вовсе.
При этом в Шереметьево перенесли время вылета 2-х рейсов.
Причины изменений в расписании не сообщаются.
Ранее дебоширку сняли с рейса "Уральских авиалиний" Тунис – Москва. Отмечалось, что девушку забрала полиция.
Дебоширку с рейса "Уральских авиалиний" Тунис – Москва забрала полиция