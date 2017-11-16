Движение поездов на серой ветке метро восстановлено

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено. Составы входят в график после технического сбоя.

"7:05. Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение на северном участке линии восстановлено и вводится в график. Все станции открыты для входа и выхода. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – сообщает пресс-служба московской подземки.

Ранее сообщалось, что на северном участке серой ветки пропало напряжение на путях из-за чего перестали курсировать поезда. Некоторое время на вход были закрыты станции "Алтуфьево" и "Отрадное". Проблемы с движением составов наблюдались до станции "Савеловская".

Для проезда пассажиры могли пользоваться компенсационными автобусами и МЦК.