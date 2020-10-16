Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и второго маршрута МЦД изменится с 19 по 31 октября 2020 года, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

В эти дни участок Каланчевская – Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Изменения вводятся из-за работ по развитию инфраструктуры.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании.

Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в октябре и начале ноября. С 14 по 16 октября на станции Нара, а также 16–17, 23–24 октября на перегоне Очаков – Солнечная пройдут работы по развитию путевой инфраструктуры.