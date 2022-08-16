Поезда в Крыму возобновляют движение по графику

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко



Поезда дальнего следования в Крыму возвращаются к работе по расписанию после инцидента с повреждением полотна на севере полуострова. Об этом сообщается в телеграм-канале транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд № 396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику со станции Симферополь в 20:30. Поезд № 198 Симферополь – Москва – по графику со станции Симферополь в 23:55", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на севере Крыма около 06:15 по московскому времени в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошла детонация боеприпасов. Возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

Позже глава региона Сергей Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым из-за ЧП в воинской части.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд было повреждено сдетонировавшими боеприпасами. Было задержано 3 поезда, в которых следовали 2 тысячи человек, добавил собеседник агентства.

