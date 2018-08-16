Две электрички задержаны на Курском направлении МЖД по техническим причинам

16 августа, 22:44
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Две электрички задерживаются на Курском направлении Московской железной дороги из-за отказа технических средств. Об этом сообщили в микроблоге ОАО "Центральная ППК" в Twitter.
Как уточнили в ЦППК, на Курском направлении МЖД пригородный поезд №6142 (Серпухов − Москва-Каланчевская) задержали на 40 минут, а электропоед №6172 (Чехов − Царицыно) − на 35 минут.
Внимание! Курское направление.— ЦППК (@centralppk) 16 августа 2018 г.
Задержаны:
п. 6142 (Серпухов — Москва-Каланчёвская) на 40 минут,
п. 6172 (Чехов — Царицыно) на 35 минут.
Предварительная причина: отказ технических средств.
По данным ЦППК, задержка произошла из-за технических проблем.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: