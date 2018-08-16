Две электрички задержаны на Курском направлении МЖД по техническим причинам

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Две электрички задерживаются на Курском направлении Московской железной дороги из-за отказа технических средств. Об этом сообщили в микроблоге ОАО "Центральная ППК" в Twitter.

Как уточнили в ЦППК, на Курском направлении МЖД пригородный поезд №6142 (Серпухов − Москва-Каланчевская) задержали на 40 минут, а электропоед №6172 (Чехов − Царицыно) − на 35 минут.

Внимание! Курское направление.

Задержаны:

п. 6142 (Серпухов — Москва-Каланчёвская) на 40 минут,

п. 6172 (Чехов — Царицыно) на 35 минут.

Предварительная причина: отказ технических средств. — ЦППК (@centralppk) 16 августа 2018 г.



По данным ЦППК, задержка произошла из-за технических проблем.