Схема движения транспорта в центре Москвы изменится с 28 августа

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В центральном округе Москвы на одной из улиц будет изменена схема движения транспорта. С 28 августа участок 1-го Самотечного переулка станет двусторонним, сообщает пресс-служба Центра организации движения.

Как отмечается, изменение схемы движения от 2-го Щемиловского переулка до Никоновского переулка позволит уменьшить перепробеги и улучшить связность внутри района.

Ранее временно изменили схему движения в Архангельском и Потаповском переулках. Изменения связаны с работами по благоустройству в Басманном районе.