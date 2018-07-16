Новую платформу Окружная Савеловского направления МЖД введут в эксплуатацию 21-22 июля

16 июля, 12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Новую платформу Окружная и участок пути Савеловского направления МЖД введут в эксплуатацию 21−22 июля. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
На предстоящие выходные запланированы масштабные работы по присоединению нового участка пути к уже существующему в районе остановочного пункта Окружная. "После этого для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов из Москвы откроется новая платформа Окружная, которая построена ближе к МЦК", − пояснили в МЖД.
Как отметили в пресс-службе, в рамках программы по интеграции радиальных направлений железных дорог с МЦК на Савеловском направлении возвели железнодорожную Савеловскую эстакаду. Именно на ней расположена новая пригородная пассажирская платформа Окружная.
Для проведения работ перед запуском нового участка пути с 17:00 субботы, 21 июля, до 6:30 воскресенья, 22 июля, вводятся технологические окна. Они назначены преимущественно на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.
В МЖД уточнили, что новая платформа Окружная построена по типу островной: поезда на ней будут останавливаться с каждой стороны. Кроме того, платформу оборудовали навесом от осадков и нанесли противоскользящее покрытие.
Сначала для прохода к платформе придется пользоваться временной лестницей, добавили в пресс-службе дороги. Тем временем продолжится строительство павильона с эскалаторами и лифтами. "В перспективе павильон соединит строящийся второй выход из метро станции «Окружная» и одноименную станцию МЦК", − сказано в сообщении дороги.
28 и 29 июля аналогичные работы проведут на том участке пути, по которому поезда следуют в Москву.
По данным МЖД, длина нового участка превысит два километра, включая новые подходы, два пути и платформу. После его запуска старый участок пути демонтируют.
В пресс-службе дороги также предупредили, что в период работ изменится расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений, а также поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево.
Часть поездов снимут с рейсов, другие будут следовать по укороченному маршруту, пояснили в МЖД.
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