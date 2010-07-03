Лайнер Милан − Москва сел в Шереметьеве после сбоя в системе кондиционирования

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет "Аэрофлота", следовавший из Милана в Москву, успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после боя в системе кондиционирования. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24, передает "Интерфакс".

Ранее представитель авиакомпании сообщил СМИ, что в полете командир воздушного судна доложил о неисправности системы кондиционирования воздуха.

Из-за этого над территорией Белоруссии лайнеру пришлось экстренно снизиться до семи тысяч метров. Затем самолет продолжил путь в Москву.