Московский электробус стал лучшим проектом по версии премии "Автомобиль года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский электробус признали проектом года на ежегодной национальной премии "Автомобиль года". Об этом рассказал замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Мы очень рады, что московский электробус отмечен на премии "Автомобиль года" как инновационный продукт", – цитирует его Агентство "Москва".

Пронин напомнил, что за последнее время в столице запустили свыше 100 электробусов. До конца этого года появится еще 300.

"Сейчас сетка находится в формировании под дальнейшие маршруты. Это будет север, северо-восток, северо-запад", – уточнил он.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что Москва лидирует среди городов Европы и США по числу электробусов. По его словам, столица будет закупать 300 электробусов в год, а после 2021 года – по 600–800. Полностью на электробусы город должен перейти к 2030 году.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).

В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.