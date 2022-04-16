Парад трамваев. Прямой эфир

В центре столицы проходит традиционный парад трамваев. Мероприятие не проводилось два года из-за коронавирусных ограничений.

Маршрут трамваев будет пролегать от депо имени Баумана до Останкинского пруда. Жители столицы увидят восемь исторических вагонов разных эпох, самому старому из которых 114 лет.

Наш корреспондент Анна Луговская будет вести свой репортаж из депо, где расскажет о составах, пообщается с гостями и организаторами мероприятия.

В депо имени Баумана будет открыта выставка трамваев, которую москвичи смогут посетить до 15:00. Здесь же будут выступать участники проекта "Музыка в метро".