Режим работы станции метро "Багратионовская" изменился

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С 16 по 25 апреля изменился режим работы станции метро "Багратионовская". Это связано с проведением ремонтных работ на платформе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подземки.

При следовании в центр поезда не будут открывать двери первых вагонов. При следовании из центра, закрытыми останутся два последних вагона.

При посадке в поезда пассажирам помогут сориентироваться инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут дежурить на станциях "Багратионовская" и "Фили".

Кроме того, для удобства пассажиров на линии курсируют новые поезда "Москва" со сквозным проходом между вагонами.

Капитальный ремонт Филевской линии проводится с учетом последних современных тенденций в мире строительства. На обновленных платформах появятся тематические дизайнерские панно, архитектурное освещение, информационные стелы и многое другое.