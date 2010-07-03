Пассажиры автобусов услышат голосовые поздравления к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители столицы смогут записать голосовые поздравления к 9 Мая для пассажиров коммерческих автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".
Москвичам предложат поделиться историями своих семей в годы Великой Отечественной войны.
"15 апреля стартовал сбор заявок для участия в бесплатной акции "Голос пассажира". Первые поздравительные ролики от пассажиров начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая", – сказано в сообщении.
Руководитель ГКУ Павел Павлов подчеркнул, что День Победы – по-настоящему народный праздник, важный для каждого. Он добавил, что в коммерческих автобусах ежедневно ездит почти миллион человек.
"Мы хотим напомнить людям об истории нашей страны и ее героях, дать возможность поделиться воспоминаниями о Великой Отечественной войне, которые хранятся во многих семьях", – сказал он.
Записывать поздравления будут 20 и 21 апреля. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по телефону: 8 (915) 001-61-11 или отправить письмо по электронной почте: NashivochnikovaMM@transport.mos.ru. Прием продолжится до 18:00 19 апреля.
Ранее в столице стартовала акция "Москва – с заботой об истории" в рамках проекта "Бессмертный полк". Ее организаторами стали Московский городской совет ветеранов, центры "Мои документы" и Главархив.
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