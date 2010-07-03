Компенсационные автобусы запустят на Рижском направлении МЖД в конце апреля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На участке Шаховская – Волоколамск Рижского направления МЖД в конце апреля запустят компенсационные автобусы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе АО "Центральная ППК", 22, 24, 26 и 29 апреля в связи с проведением путевых работ на перегоне Благовещенское – Шаховская сокращены маршруты двух электропоездов.

Для удобства пассажиров компания назначила компенсационные автобусы. Для проезда в них необходимо предъявить разовые билеты или абонементы АО "Центральная ППК", действующие на данном маршруте.

Ранее сообщалось, что во вторник, 16 апреля, из-за ремонтных работ изменится график движения электричек Казанского направления МЖД. Речь идет о главном пути перегона Алпатьево – Дивово в Подмосковье.

Работы будут проходить в круглосуточном режиме по технологии "закрытый перегон". Это означает, что ремонтируемый участок пути полностью закроют для движения поездов.