Движение поездов приостановлено на центральном участке МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на центральном участке МЦД-2 приостановлено из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщили в МЖД.

Уточняется, что на данный момент движение составов затруднено на участке Москва-Курская – Москва-Рижская.

На месте ЧП в настоящее время ведутся работы по восстановлению движения. В МЖД предупредили, что во время работ возможны задержки пригородных поездов, в том числе МЦД-2. Вероятны и оперативные изменения в расписании.

В МЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Позднее появилась информация, что движение поездов восстановлено. Принимаются меры для сокращения опоздания задержанных составов.

Ранее сообщалось, что с 1 марта на нескольких участках Савеловского направления МЖД начнут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

Так, участок между Дмитровом и Каналстроем будет закрыт 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 25, 28 и 30 марта с 11:30 до 14:30. Также будет закрыто несколько путей на станции Дмитров. В связи с этим ряд электричек от Савелова до Дубны проследуют по укороченным маршрутам.