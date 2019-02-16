Более 40 тысяч пассажиров у закрытых станций красной ветки перевезли автобусы "КМ"

Фото: скриншот видео Агентство "Москва"

Более 40 тысяч пассажиров перевезли компенсационные маршруты автобусов с момента закрытия пяти станций Сокольнической линии столичного метрополитена 16 февраля.

"Бесплатные маршруты Сокольнической линии: автобусы "КМ" перевезли 43 тысячи пассажиров, трамвай №13 – 5,5 тысячи", - говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

Ранее сообщалось, что пассажиров будут перевозить более 230 автобусов, которые будут курсировать каждую минуту с остановками у станций столичной подземки.

Также сократили интервалы движения трамваев №13, проезд на которых на период закрытия участка красной ветки метро будет бесплатным.

Чтобы предупредить автомобилистов об ограничении движения рядом со станциями Сокольнической линии метро, будут работать информационные табло.

Они появятся на подъездах к Стромынке, Песочному переулку, а также к улице Гаврикова и Верхней Красносельской улице.

Пять станций Сокольнической линии метро закрыли до 24 февраля для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).