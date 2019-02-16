Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:03

Более 40 тысяч пассажиров у закрытых станций красной ветки перевезли автобусы "КМ"

транспорт метро

14:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот видео Агентство "Москва"

Более 40 тысяч пассажиров перевезли компенсационные маршруты автобусов с момента закрытия пяти станций Сокольнической линии столичного метрополитена 16 февраля.

"Бесплатные маршруты Сокольнической линии: автобусы "КМ" перевезли 43 тысячи пассажиров, трамвай №13 – 5,5 тысячи", - говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

Ранее сообщалось, что пассажиров будут перевозить более 230 автобусов, которые будут курсировать каждую минуту с остановками у станций столичной подземки.

Также сократили интервалы движения трамваев №13, проезд на которых на период закрытия участка красной ветки метро будет бесплатным.

Чтобы предупредить автомобилистов об ограничении движения рядом со станциями Сокольнической линии метро, будут работать информационные табло.

Они появятся на подъездах к Стромынке, Песочному переулку, а также к улице Гаврикова и Верхней Красносельской улице.

Пять станций Сокольнической линии метро закрыли до 24 февраля для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Работу компенсационных автобусов сняли с коптера

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика