Пассажиропоток новых станций БКЛ в первые дни превзошел прогнозы – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первую неделю работы новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро воспользовались 746 тысяч москвичей. Об этом в интервью ТАСС рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажиропоток превысил 135 тысяч человек в сутки в рабочие дни. Это огромная, на самом деле, цифра. Она существенно выше той, что мы прогнозировали, потому что изначально мы рассчитывали выйти на показатель 100 тысяч поездок только через три-четыре недели", – рассказал Ликсутов.

Он отметил популярность пересадочных станций на другие линии метро. Так, "Каховской" воспользовалась 151 тысяча пассажиров, "Кунцевской" – 141 тысяча, "Воронцовской" – 95 тысяч и "Мичуринским проспектом" – более 94 тысяч. При этом, по его словам, станции были построены с большим запасом, поэтому пассажиропоток не исчерпал провозные мощности.

7 декабря Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

