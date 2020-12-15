Все станции Некрасовской линии столичного метро возобновили работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Все станции Некрасовской линии столичного метро открыты и работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter.
Отмечается, что сохраняются ограничения на Большой кольцевой линии (БКЛ). Закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха". Также нет движения между станциями "Деловой центр" и "ЦСКА". На участке "ЦСКА" – "Савеловская" поезда следуют с увеличенным интервалом.
Движение на участке между станциями "Нижегородская" и "Лефортово" Некрасовской линии было закрыто с 12 по 14 декабря для подготовки к открытию станции "Электрозаводская" БКЛ. Планируется, что ее откроют для пассажиров в конце декабря 2020 года.
Из-за закрытия станций БКЛ на севере Москвы ввели ограничения для автомобилистов. Для свободного проезда общественного транспорта (кроме такси) на период с 11 по 23 декабря организовали 9,5 километра временных выделенок.
Кроме того, для свободного движения компенсационных автобусов на нескольких улицах парковка для водителей недоступна.
С 12 декабря закроют несколько станций на БКЛ, Солнцевской и Некрасовской линиях метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: