Все станции Некрасовской линии столичного метро возобновили работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все станции Некрасовской линии столичного метро открыты и работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter.

Отмечается, что сохраняются ограничения на Большой кольцевой линии (БКЛ). Закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха". Также нет движения между станциями "Деловой центр" и "ЦСКА". На участке "ЦСКА" – "Савеловская" поезда следуют с увеличенным интервалом.

Движение на участке между станциями "Нижегородская" и "Лефортово" Некрасовской линии было закрыто с 12 по 14 декабря для подготовки к открытию станции "Электрозаводская" БКЛ. Планируется, что ее откроют для пассажиров в конце декабря 2020 года.

Из-за закрытия станций БКЛ на севере Москвы ввели ограничения для автомобилистов. Для свободного проезда общественного транспорта (кроме такси) на период с 11 по 23 декабря организовали 9,5 километра временных выделенок.

Кроме того, для свободного движения компенсационных автобусов на нескольких улицах парковка для водителей недоступна.