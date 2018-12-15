В столичном метро выяснили, что беспокоит пассажиров

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники столичного метрополитена выяснили, что больше всего беспокоит пассажиров во время поездки в московской подземке. Результаты опроса были опубликованы на странице метро в Twitter.
Согласно результатам опроса, наибольшее беспокойство у пассажиров вызывает наличие в метро асоциальных личностей. Об этом сообщил 31% респондентов. при этом, наименьшее беспокойство у граждан вызывает безопасность поездки. Такой ответ дали всего 6% опрошенных.
По результатам проведённого опроса пассажиров#Мосметро(метод-случайная выборка пассажиров на всех линиях в период с сен.-дек.2018,опрошено 5000 чел.)наибольшее беспокойство вызывает наличие асоциальных личностей-31%,менее всего беспокоит-безопасность поездки-6%.— Московский транспорт (@DtRoad) 15 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что с начала года сотрудники службы безопасности столичной подземки досмотрели более 117 миллионов пассажиров. Отмечалось, что МВД "плотно взаимодействует" со службой безопасности метрополитена, где "на постоянной основе функционируют досмотровые зоны". Служба безопасности подземки регулярно проверяет багаж и ручную кладь пассажиров, при необходимости – с использованием специальных технических средств.
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