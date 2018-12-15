Предновогодняя распродажа началась в столичном метро

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева
В московском метро началась предновогодняя распродажа. С 15 по 31 декабря сувениры с символикой московской подземки можно будет купить со скидкой до 70%. Об этом сообщили в пресс- службе метрополитена.
"С 15 по 31 декабря в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также в сувенирных витринах, расположенных на стойках "Живое общение", будет проходить предновогодняя распродажа – "Новогодний Sale", –говорится в сообщении, передает ТАСС.
Скидка будет действовать на 300 товаров. Среди них толстовки, блокноты, ежедневники и шариковые ручки, а также значки, магниты и многое другое.
Ранее сообщалось, что в сувенирные магазины и киоски на стойках "Живое общение" столичного метро поступили в продажу зимние шарфы и шапки. Приобрести их можно в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение" станций "Пушкинская", "Парк Культуры", Курская" и "Китай-город". Зимние аксессуары доступны в четырех цветах: красном, синем, фиолетовом и сером. Шапку можно купить за 900 рублей, а стоимость шарфа составляет 1300 рублей.
Также в канун праздников метрополитен выпустил брелоки "Тройка" с новогодним дизайном. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в конце декабря в кассах метро также появятся карты "Тройка" с аналогичным праздничным дизайном.
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