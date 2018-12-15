Водителям в Москве начали раздавать листовки с новыми тарифами на парковку

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Инспекторы "Администратора Московского парковочного пространства" начали раздавать столичным автомобилистам листовки с новыми тарифами на парковку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АМПП.

15 декабря на пяти процентах улиц столицы изменились тарифы на парковку. Минимальная стоимость парковки между Садовым и Бульварным кольцами составит 80 рублей в час. На более загруженных улицах внутри Садового кольца будет дифференцированный тариф – 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час. На улицах внутри Бульварного кольца час парковки теперь стоит 100 и 200 рублей.

Дороже всего теперь стало припарковать автомобиль на улицах возле "Москва-Сити", Тверской, Арбата, Петровки, Неглинной, Патриарших прудов и в Романовом переулке – тариф составит 380 рублей.

Кроме того, 15 декабря отменяется бесплатная парковка по воскресеньям на 237 улицах. В частности, это коснется улиц Тверская, Малая Бронная, Большая Никитская, Баррикадная, Мясницкая, Маросейка, Покровка, Сретенского и Рождественского бульваров, Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадей.

Также новые тарифы будут доступны в мобильном приложении "Парковки Москвы" и на сайте "Московского паркинга".

