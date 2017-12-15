Аниматоры и "Оркестр Деда Мороза" поздравят пассажиров на столичных вокзалах

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Аниматоры и музыканты "Оркестра Деда Мороза" поздравят пассажиров на московских железнодорожных вокзалах с Новым годом.

"Сегодня на столичных вокзалах начали работать анимационные группы на детских игровых площадках. Маленьких пассажиров будут развлекать аниматоры – герои популярных детских мультфильмов до 31 декабря 2017 г. включительно", – цитирует пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Агентство "Москва". Представитель компании добавил, что работать уже начали и музыканты из оркестра, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Артисты начнут поздравления на Ленинградском вокзале со встречи скоростного поезда "Сапсан", а закончат на Рижском вокзале. Отмечается, что все желающие смогут поводить хоровод вокруг елки, исполнить песню, частушку и получить подарок.

Дед Мороз и Снегурочка посетят Ярославский, Казанский, Курский, Киевский, Павелецкий, Белорусский, Савеловский и Рижский вокзалы. В это время там будут находиться порядка 15 тысяч пассажиров, добавили в пресс-службе.

С 7 декабря на столичных вокзалах начали устанавливать новогодние елки. На крупных железнодорожных станциях планируют поставить 18 искусственных елей высотой от полутора до шести метров, украшенных гирляндами, шарами и елочными игрушками. Новогодние украшения будут полностью готовы до 20 декабря.