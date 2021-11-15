Названа стоимость самолета Aurus Business Jet

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Стоимость бизнес-джета SSJ Aurus составит от 40 до 50 миллионов долларов, рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это значительно дешевле аналогичных самолетов зарубежного производство, ряд частных и корпоративных заказчиков из России уже проявили интерес к SSJ Aurus. Чемезов также выразил надежду, что в скором времени появятся и иностранные заказчики.

"Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тысяч. километров. То есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко", – сказал глава "Ростеха".

Он добавил, что всего заказчикам было поставлено 11 таких самолетов в бизнес-версии, в том числе за рубеж.

Aurus Business Jet – новый вариант бизнес-версии самолета SSJ 100, который дополнит линейку Aurus, состоящую из представительского седана, лимузина, внедорожника и вертолета.

Ранее сообщалось, что самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, планируют запустить в небо в конце 2021 или начале 2022 года.