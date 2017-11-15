ЦОДД рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы

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Специалисты ЦОДД посоветовали столичным водителям пользоваться общественным транспортом в связи с ухудшением дорожной ситуации в городе. Сейчас в столице местами идет снег, а на дорогах возможно образование гололедицы, сообщили в пресс-службе ГКУ "ЦОДД".

Из-за ухудшения погодных условий на магистралях выросло число мелких ДТП, что негативно сказывается на состоянии городского трафика, отметили в ЦОДД.

Автомобилистов предупредили о том, что при гололедице выезжать на дороги на летней резине может быть опасно. В сложившейся ситуации лучше пересесть на общественный транспорт, который полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях, подчеркнули специалисты.



По данным ЦОДД, в настоящий момент движение в центральной части города серьезно затруднено. В центре также уточнили, что по направлению в область наименее загружены Волоколамское шоссе, Дмитровское шоссе от станции метро "Тимирязевская", шоссе Энтузиастов и Каширское шоссе, а также Волгоградский и Севастопольский проспекты.



Как ранее сообщили в Гидрометцентре России, до 21 ноября температура в городе будет колебаться около нулевой отметки, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Сильного похолодания или ливней синоптики не обещают, однако, возможно усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Кроме того, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил горожан о гололеде на дорогах и тротуарах. Он также посоветовал москвичам подбадривать себя в "депрессивную" погоду.

О депрессивной погоде метеорологи предупредили еще в воскресенье, 12 ноября. Тогда они отметили, что температура в городе продолжит держаться на отметках выше климатической нормы.