Новый терминал в Шереметьево заработает с января 2020 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новый терминал С1 в Шереметьево откроется 15 января будущего года. Об этом рассказал генеральный директор по управлению аэровокзальными комплексами аэропорта Дмитрий Кайгородов.

По его словам, в прошлом году в Шереметьево открылся Терминал B, пропускная способность которого составила около 20 миллионов пассажиров в год. В начале следующего года заработает международный терминал C1. В 2021 году в эксплуатацию планируется ввести терминал С2, рассчитанный на 10 миллионов пассажиров. В 2024 году начнется строительства еще одного терминала – G.

Ранее в Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса, 19 сентября она приняла свой первый самолет. Кроме того, в ноябре 2019 года между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом планируют запустить двухэтажные аэроэкспрессы, уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на слова генерального директора компании "Аэроэкспресс" Алины Бисембаевой.

Напомним, во вторник, 15 октября, между Ховрино и Терминалом B аэропорта Шереметьево начали курсировать экспресс-автобусы. Маршрут курсирует по платной трассе без дополнительных остановок. Предполагается, что время в пути составит около 20 минут.

