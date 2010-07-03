Пассажиропоток метро и МЦК в сентябре превысил 221 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пассажиропоток метро и Московского центрального кольца (МЦК) в сентябре превысил 221 миллион человек, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы отмечаем стабильный рост тех, кто выбирает городской транспорт – пассажиров становится все больше", – приводит слова Ликсутова ТАСС.
Он отметил, что планируется сократить интервал движения "Ласточек" до четырех минут в часы пик, чтобы создать дополнительные пассажирские места.
По словам Ликсутова, всего с начала года более 1,9 миллиарда пассажиров воспользовались метро, это больше чем в прошлом году на 2,6%.
Также увеличился пассажиропоток на Большой кольцевой, Калужско-Рижской и Сокольнической линиях, подчеркнул он.
В сентябре пассажиропоток на БКЛ увеличился более чем на 1 миллион человек.
Ранее Ликсутов сообщил, что социальными картами учащихся в Москве пользуются почти миллион человек. Он напомнил, что льготный проезд доступен школьникам, студентам, аспирантам и ординаторам.
По его словам, сейчас стоимость проезда для обучающихся в Москве ниже, чем в других городах страны. Глава департамента транспорта уточнил, что льготный проездной на месяц на метро обходится в 395 рублей, на наземке – 260 рублей. Для экономии приобрести проездной можно сразу на три месяца.
Пополнить соцкарты учащихся можно и через приложение "Метро Москвы", запущенное в 2017 году. Для этого нужно приложить ее к телефону на Android с модулем NFC.
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