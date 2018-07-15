Станции метро и МЦК у "Лужников" заработали в обычном режиме

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Станции метро "Университет", "Воробьевы горы", "Спортивная" и станция МЦК Лужники работают в обычном режиме, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Ранее станции метро "Университет" и "Воробьевы горы" закрыты для входа, а южный вестибюль станции метро "Спортивная" и станция МЦК Лужники доступны только для входа пассажиров.

15 июля на стадионе "Лужники" прошел финальный матч мундиаля. Игра завершилась победой сборной Франции над командой Хорватии со счетом 4:2. Так, французы во второй раз стали чемпионами мира.

Турнир проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 городов, в Москве игры состоялись на стадионах "Лужники" и "Спартак". Сергей Собянин поблагодарил всех, кто помогал с организацией ЧМ в столице. Владимир Путин заявил, что страна может гордиться тем, как провела мундиаль, а также результатом нашей сборной.