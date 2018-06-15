Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за гибели зацепера

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Электрички Ярославского направления МЖД следуют с увеличенными интервалами после того, как на крыше одного из составов обнаружили тело зацепера. Об инциденте сообщили в пресс-службе дороги.

Представители МЖД пояснили, что интервалы движения пригородных поездов увеличили, так как в связи с ЧП одну из электричек пришлось остановить у станции Перловская. В результате один из путей был занят и пропускная способность участка снизилась. "В настоящее время пригородный поезд продолжил движение",− цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

В руководстве дороги заверили, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы пригородные поезда как можно скорее вернулись к обычному графику.

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