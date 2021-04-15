Автобусы КМ запустят на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) на время изменения расписания поездов. Об этом информирует сайт АО "Центральная ППК".
Уточняется, что маршруты автобусов КМ будут действовать в выходные дни: с 12:00 17 апреля по 12:00 18 апреля, а также с 12:00 24 апреля до полудня 25 апреля.
"Для пассажиров дальних электропоездов в эти дни будут назначены компенсационные автобусы", – подтвердили в пресс-службе.
Там пояснили, что 17 и 24 апреля автобусы КМ будут ездить по маршрутам: Вербилки – Дубна и в обратном направлении, Вербилки – Савелово и обратно, Можайский вокзал – Дорохово. При этом 18 и 25 апреля будут актуальны маршруты Савелово – Талдом, Талдом – Вербилки, Савелово – Вербилки и обратно, Кубинка – Можайский автовокзал.
Для проезда на автобусах КМ пассажирам будет нужно предъявить проездные билеты на пригородные поезда, которые соответствуют данному маршруту.
В пресс-службе пояснили, что изменения в движении поездов на Савеловском и Белорусском направлениях обусловлены капитальным ремонтом второго главного пути на участке Бескудниково – Марк и по станции "Марк".
Ранее сообщалось, что расписание движения пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в период с 13 по 30 апреля. Изменения связаны с ремонтно-путевыми работами на Северной железной дороге.
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