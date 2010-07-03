На девяти станциях метро планируют заменить эскалаторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На девяти станциях столичного метрополитена планируют заменить эскалаторы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В 2020-2021 годах эскалаторы заменят на девяти станциях метро. Многие из них проработали больше 50 лет, поэтому их просто необходимо обновить. В первую очередь замену проведут на тех станциях, где подъемные механизмы практически выработали свой ресурс", – сказал Ликсутов Агентству "Москва".

Он отметил, что на время проведения работ вестибюли станций будут закрыты для пассажиров.

Ликсутов добавил, что эскалаторы заменят в кротчайшие сроки.

В 2020 году планируют начать замену эскалаторов на станциях "Новослободская", "Смоленская" Арбатско-Покровской линии, "Рижская" и "Университет".

В 2021 году работы по замене эскалаторов начнут на станциях "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская" Кольцевой линии, "Краснопресненская", "Алексеевская" и "Шоссе Энтузиастов".

Ранее сообщалось, что на ступенях эскалаторов столичного метро начали размещать информационные стикеры для пассажиров. Стикеры появились на вертикальных поверхностях ступеней трех эскалаторов, ведущих с платформы "Делового центра" в ТЦ "Афимол" и на станцию "Выставочная".