Борт Москва – Челябинск по техническим причинам возвращается в Шереметьево

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Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Москвы в Челябинск, возвращается в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Пассажирский самолет рейсом Москва – Челябинск возвращается в аэропорт вылета по техническим причинам", – сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящий момент воздушное судно вырабатывает топливо.

Представитель авиакомпании "Россия" подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что самолет возвращается в Москву после того, как в кабине пилотов сработал один из датчиков. Он уточнил, что пассажиров пересадят на резервный борт.

В понедельник утром в столичных аэропортах было задержано и отменено более 40 рейсов. В аэропорту Внуково задерживались 13 рейсов и два было отменено, еще 16 рейсов задержали и три отменили в Домодедово, в Шереметьево задерживались семь рейсов.

