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16:56

Решение по единой оплате проезда в столичном регионе появится к запуску МЦД

транспорт

16:56

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Решение о единой системе оплаты проезда в транспорте Москвы и области может появиться к концу года, когда будет запущен первый участок Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал глава департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

"Как только будут интегрированы транспортные системы через Московские центральные диаметры, я думаю, что этот вопрос будет автоматически решен", – цитирует Ефимова ТАСС.

Глава департамента уточнил, что это должно быть "какое-то одно платежное решение".

Ефимов напомнил, что на многих станциях столичного метрополитена оплачивать проезд можно банковской картой с помощью бесконтактной технологии.

Некоторые банки выпускают платежные карты с уже встроенным чипом карты "Тройка".

Первые два диаметра Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) запустят в конце 2019 – начале 2020 года. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00.

На МЦД будет действовать программа лояльности карты "Тройка". Пассажиры за каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3% от внесенной суммы.

транспорт

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