Буккроссинг с забытыми в аэропорту книгами запустили в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Московский аэропорт Домодедово разместил в свободном доступе в зоне вылета книги, оставленные пассажирами в аэровокзале. Теперь они доступны путешественникам для чтения и буккроссинга", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что забытые в аэровокзале вещи служба безопасности аэропорта проверяет и доставляет в комнату невостребованного багажа. Срок хранения таких предметов составляет один месяц. Забытые книги стали исключением.
Стойка буккроссинга, где пассажиры могут почитать книгу и оставить взамен свою, расположена в зале Priority Pass. Для гостей аэропорта доступны произведения русских классиков, литература на немецком, испанском, китайском и других языках.
Буккроссинг также есть и в столичном метро. Пассажиры метро могут взять понравившуюся книгу бесплатно на стойке "Живое общение" в объединенном вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская".
Как уточнили в метрополитене, сейчас для буккроссинга доступно более 30 книг как российских, так и зарубежных авторов. Каждая из них отмечена специальным стикером "Книги в метро" с указанием адреса сайта, где можно бесплатно скачать больше произведений.
В первую пятерку по популярности среди любителей буккроссинга вошли "Фото как хокку" Бориса Акунина, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Отверженные" Виктора Гюго, "Жизнь Арсеньева" Ивана Бунина, а также сборник стихов Сергея Есенина. Интересом у пассажиров также пользуется "Код да Винчи" Дэна Брауна, добавила представитель метрополитена.
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