Светофоры перенастроят на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения в режиме реального времени перенастраивают светофоры на севере Москвы.

"Дежурная смена ЦОДД в режиме реального времени перенастраивает работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивает фазы для загруженных направлений на севере Москвы", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее стало известно, что на участок Люблинско-Дмитровской линии метро, временно закрытый из-за поступления воды, подали напряжение. Первые поезда поедут без пассажиров.

Сбой в движении поездов произошел утром 15 января. Из-за поступления воды временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Последствия аварии устраняют более 100 человек.

Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов.