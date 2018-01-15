"Черные списки" пассажиров могут ввести на железной дороге

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Предложение ввести "черные списки" пассажиров поездов дальнего следования, по аналогии с законом, принятым в авиации, готовит "дочка" РЖД – "Федеральная пассажирская компания". Об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

Отмечается, что в декабре 2017 года Владимир Путин одобрил законы, позволяющие авиакомпаниям составлять "черные списки" дебоширов, чтобы в дальнейшем отказывать им в перевозке.

Кроме того, передает РИА Новости, когда в ноябре прошлого года глава государства посетил ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции Москва-Киевская, одна из проводниц задала президенту вопрос о том, можно ли применять аналогичное меры против дебоширов в поездах. Тогда Путин ответил, что такая возможность не исключена.

"Законодательные инициативы на эту тему готовятся", – уточнил Иванов.

Ранее в Госдуме также предложили ввести "черные списки" дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования. При этом решении о составлении таких списков должен принимать сам перевозчик, считают депутаты.

Согласно уже принятому закону, авиапассажиров смогут включать в "черный список" на основании административного наказания за правонарушения на борту. В этом случае перевозчик должен письменно сообщить пассажиру о включении в список. При этом клиент может обжаловать решение авиакомпании в судебном порядке.