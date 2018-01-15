Проезд по платным трассам России теперь можно оплатить любым транспондером

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проезд на всех дорогах России с платными участками с 15 января можно оплачивать любым транспондером вне зависимости от оператора, выпустившего его.

Такая возможность появилась благодаря соглашению о межоператорском взаимодействии. Его подписала государственная компания "Автодор" со всеми российскими операторами платных дорог в июне 2017 года, сообщает "Вечерняя Москва".

Работа над нововведением шла три года, рассказывал ранее председатель правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха. С 6 декабря 2017 года на Северном обходе Одинцова ввели тестовый режим такой оплаты.

В эксплуатации ГК "Автодор" – 816 километров платных участков скоростных автомагистралей М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва – Санкт-Петербург".