Москвичей просят отложить поездки на личном транспорте до 21:00

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы просит отложить поездки на личном автомобиле до 21:00 пятницы, 14 декабря. В городе затруднено движение транспорта.

"Движение в городе оценивается в 8-9 баллов. Особенно тяжело в центре, где машин сегодня больше, чем обычно", – сообщил ЦОДД в своем аккаунте в Twitter.

На съездах с кольцевых дорог также скапливается транспорт. Обстановка на дорогах стабилизируется к 21:00, прогнозирует ЦОДД.

Облачная погода, местами небольшой снег ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 14 декабря.

Синоптики сообщали, что 14 декабря в Москве будет около -4 градусов и ветер до 8 метров в секунду. В эти выходные в столицу придет резкое похолодание. Вместе с морозами горожан ожидает высокое атмосферное давление: оно достигнет 761 миллиметра ртутного столба 15 декабря и 764 миллиметров – на следующий день.