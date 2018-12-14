Новогоднее поздравление Путина прозвучит в метро

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Новогоднее поздравление Владимира Путина будет звучать на эскалаторах в московском метро. Об этом сообщила замначальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Планируем поздравления на эскалаторах. Поздравление президента будет звучать", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в метро начнут курсировать 15 поездов, посвященных Новому году. Кроме того, на станции "Тургеневская" установили елку высотой 3,5 метра. Необычный арт-объект сделан из использованных билетов "Единый".

В ночь на 1 января столичная подземка и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь будут работать до 02:00.