Новогоднее поздравление Путина прозвучит в метро

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Новогоднее поздравление Владимира Путина будет звучать на эскалаторах в московском метро. Об этом сообщила замначальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
"Планируем поздравления на эскалаторах. Поздравление президента будет звучать", – сказала она, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в метро начнут курсировать 15 поездов, посвященных Новому году. Кроме того, на станции "Тургеневская" установили елку высотой 3,5 метра. Необычный арт-объект сделан из использованных билетов "Единый".
В ночь на 1 января столичная подземка и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь будут работать до 02:00.
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