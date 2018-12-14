Расписание электричек Киевского направления изменится

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Расписание электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится на время ремонта платформы на станции "Бекасово-1".

В этой связи МЖД разработала "технологические окна" до конца декабря. Произойдут минимальные точечные корректировки в расписании некоторых пригородных поездов.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, незначительно изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

Ранее стало известно, что во второй половине декабря изменится расписание движения электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД).