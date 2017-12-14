Госуслуги для владельцев снегоходов стали доступны лишь в электронном виде

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Госуслуги для владельцев самоходной техники, включая снегоходы, теперь предоставляются лишь в электронном виде на портале mos.ru.

В разделе "Услуги. Личный транспорт. Самоходная техника" можно воспользоваться сервисами "Регистрация новой техники и снятие с учета", "Подача заявления на техосмотр", "Получение и замена удостоверения на управление самоходной техники".

Если при подаче заявления возникают вопросы, пользователи могут позвонить в службу техподдержки официального сайта мэра Москвы или консультантам любого центра "Мои документы". Кроме того, можно написать в раздел "Обратная связь" на mos.ru.

Посетить Гостехнадзор понадобится однажды, чтобы получить готовые регистрационные документы на технику, удостоверение тракториста-машиниста или пройти техосмотр. Раньше, чтобы оформить и подать заявку, нужно было посетить органы власти. На портале mos.ru доступно 176 услуг, 13 из которых предоставляется в сфере транспорта.