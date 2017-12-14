Госдума приняла закон регулировании работы метро в России

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Закон о регулировании работы метрополитенов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Документ будет регулировать работу метро во всех городах России, сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке отмечается, что сейчас работа метро регулируется фрагментарно и в основном на уровне субъектов. Это не позволяет полностью защитить права пассажиров.

Документ регламентирует отношения, возникающие между пассажирами и метрополитеном, а также заказчиком и оператором. Закон вступит через год после официального опубликования.