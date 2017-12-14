Электричка сбила пожилого мужчину с внуком у станции "Кратово"

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Электричка сбила пожилого мужчину и его внука на станции "Кратово" Казанского направления Московской железной дороги. Оба пострадавших погибли.

"Мужчина шел вдоль путей и не реагировал на подаваемые машинистом сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но, к сожалению, пожилой мужчина и ребенок погибли", – цитирует пресс-службу управления на транспорте УВД по Центральному округу Агентство "Москва".

Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.