ФАС завела дело за звуковую рекламу в самолете "Победы"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело за звуковую рекламу в самолете авиакомпании "Победа", сообщили в пресс-службе ведомства.

Аудиоролик, в котором шла речь о высокой ставке по вкладам в банке, распространялся на маршруте Москва – Сочи.

Как утверждают в ФАС, данные действия рекламодателя и авиакомпании содержат признаки нарушения законодательства. Сейчас по закону не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств.

В случае установления вины ведомство применит меры административного воздействия.

Ранее ФАС призвала к пересмотру нововведений Wildberries и Ozon из-за ущемления интересов продавцов и клиентов. Члены экспертного совета оценили действия маркетплейсов как содержащие признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы. По мнению экспертов, стоит дополнительно смягчить последствия нововведений.