Надземный переход возведут через проспект Андропова

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Надземный пешеходный переход возведут от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова. Соответствующий проект согласовала Москомархитектура, сообщает пресс-служба организации.

Переход, который станет частью ТПУ, позволит направить пешеходные потоки от станции метро к бизнес-парку Nagatino I-Land. Также по нему можно будет добраться к строящемуся парку развлечений "Остров мечты" и остановкам наземного городского транспорта.

Высота перехода составит 5,4 метра. Пешеходы смогут подняться наверх, минуя два лестничных пролета, или подняться на лифтах.