Заммэра Москвы рассказал о благоустройстве новых станций метро на западе

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Благоустройство новых станций метро в столице затронет не только участки самих станций, но и прилегающие территории, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" запустят в конце августа – начале сентября. На сегодняшний день там ведутся работы по благоустройству.
Хуснуллин подчеркнул, что изначально предполагалось благоустройство лишь в рамках строительного участка, однако власти решили организовать дополнительные остановки, дополнительные тротуары и общественные зоны, разбить цветники и установить малые архитектурные формы, передает РИА Новости.
Новый участок желтой ветки метро включает в себя станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе на западе столицы на 15–20 процентов и улучшит экологическую ситуацию в округе.
Около половины населения районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Московский и Внуковское будет жить в пешей доступности от подземки. Всего в текущем году запланировано сдать 24 станции.
Станция метро "Мичуринский проспект"
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