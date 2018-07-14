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14 июля, 14:09

Заммэра Москвы рассказал о благоустройстве новых станций метро на западе

транспорт метро

Фото: depositphotos/aleoks

Благоустройство новых станций метро в столице затронет не только участки самих станций, но и прилегающие территории, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" запустят в конце августа – начале сентября. На сегодняшний день там ведутся работы по благоустройству.

Хуснуллин подчеркнул, что изначально предполагалось благоустройство лишь в рамках строительного участка, однако власти решили организовать дополнительные остановки, дополнительные тротуары и общественные зоны, разбить цветники и установить малые архитектурные формы, передает РИА Новости.

Новый участок желтой ветки метро включает в себя станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе на западе столицы на 15–20 процентов и улучшит экологическую ситуацию в округе.

Около половины населения районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Московский и Внуковское будет жить в пешей доступности от подземки. Всего в текущем году запланировано сдать 24 станции.

Станция метро "Мичуринский проспект"

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