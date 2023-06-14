Городской электрический водный транспорт запустят в Москве с 15 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 15 июня в столице стартует городской электрический водный транспорт. Москвичи уже выбрали названия электросудам – "Синички", "Фильки" и "Сетуни", следует из сообщения в телеграм-канале Общественной палаты Москвы.

Они работают в тестовом режиме на маршрутах Фили – метро "Киевская" и Автозаводский мост – Печатники. Традиционные теплоходы также ходят по прогулочным маршрутам.

По словам члена комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна, власти стремятся к предоставлению самых современных сервисов и высоких стандартов обслуживания.

"Уже совсем скоро в Москве заработает регулярный речной электротранспорт. Это уникальный проект, который превратит Москву-реку в транспортную артерию. Тысячи жителей получат альтернативный способ передвижения", – отметил он.

Блудян добавил, что речные маршруты не рассчитаны на большие пассажиропотоки, их вместимость составляет до 50 человек. Такое количество обеспечит максимальный комфорт и безопасность поездок, заключил он.

Ранее стало известно, что деятельность сезонного водного маршрута от Северного речного вокзала до Химок возобновили. Весь путь занимает 30 минут, уточнили в Дептрансе.

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