На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Горьковском направлении МЖД временно затруднено движение поездов в обе стороны. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На данный момент сотрудники МЖД принимают все меры для скорейшего восстановления графика движения.

При следовании в Москву специалисты рекомендовали выходить на Нижегородской и других станциях с пересадкой на метро.

Позднее в пресс-службе МЖД сообщили, что движение вводится в график.

Ранее стало известно, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 изменится с 15 по 29 мая.

В течение этого времени железнодорожники проведут работы по укладке трех стрелочных переводов на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская – Курская на новый четвертый главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме.