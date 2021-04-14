В расписании на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях появятся изменения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях 17–18 и 24–25 апреля появятся изменения в расписании движения поездов.

Между станциями Бескудниково и Лобня электропоезда будут следовать по одному пути поочередно с увеличенным интервалом. Часть проследует по укороченным маршрутам.

Ряд поездов со стороны области проследует от/до Лобни, а со стороны Москвы от/до Бескудниково, Савеловского и Белорусского вокзалов.

Кроме того, на остановочных пунктах Яхрома, Соревнование и Марк не будут останавливаться несколько пригородных поездов. В эти дни будут курсировать компенсационные автобусы для пассажиров дальних электропоездов.

Ранее сообщалось, что расписание движения пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в период с 13 по 30 апреля.