В расписании на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях появятся изменения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях 17–18 и 24–25 апреля появятся изменения в расписании движения поездов.
Между станциями Бескудниково и Лобня электропоезда будут следовать по одному пути поочередно с увеличенным интервалом. Часть проследует по укороченным маршрутам.
Ряд поездов со стороны области проследует от/до Лобни, а со стороны Москвы от/до Бескудниково, Савеловского и Белорусского вокзалов.
Кроме того, на остановочных пунктах Яхрома, Соревнование и Марк не будут останавливаться несколько пригородных поездов. В эти дни будут курсировать компенсационные автобусы для пассажиров дальних электропоездов.
Ранее сообщалось, что расписание движения пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в период с 13 по 30 апреля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: