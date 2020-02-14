Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за загруженности дорог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД призвал столичных автомобилистов воспользоваться городским транспортом из-за загруженности дорог.

В ЦОДД отметили плотность движения в центре и на кольцевых дорогах. Специалисты призвали автомобилистов отложить поездку на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом.

"Будьте внимательны, держите дистанцию. В мелких ДТП (их много – скользко) пользуйтесь европротоколом", – говорится в сообщении ЦОДД.

Отмечается, что наибольшие трудности с движением в настоящий момент имеются на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Кроме того, заторы наблюдаются на Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской и Космодамианской набережных. Движение затруднено и на улицах Охотный ряд, Тверской и Большой Садовой.

С 1 января 2020 года движение автотранспорта ограничили на улице Каховке из-за строительных работ, которые будут вестись в течение года.