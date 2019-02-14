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16:05

Эстакаду с зоной высадки пассажиров открыли в Домодедове

транспорт строительство

16:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эстакаду с зоной высадки пассажиров открыли рядом с терминалом аэропорта Домодедово. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Московский аэропорт Домодедово открыл перед аэровокзалом автомобильную эстакаду с зоной посадки и высадки пассажиров, расположенной в 30 метрах от терминала. Это часть будущей двухуровневой развязки, которая позволит разделить потоки автомобилей на "вылет" и "прилет", – сказано в сообщении.

Автомобилисты попадают на шестиполосную эстакаду после того, как въезжают на территорию аэропорта с трассы А105. Дорога проходит вдоль пассажирского терминала, где специально для посадки и высадки построена дополнительная полоса. Также дорога огибает многоуровневую парковку и спускается к выезду на федеральную трассу.

Длина эстакады составляет 500 метров, ширина – 30 метров, пропускная способность – 28 тысяч автомобилей в сутки. Отмечает, что эстакада приспособлена для проезда крупногабаритного транспорта. При строительстве использовали преднапряженный бетон, свели до минимума число стыковочных швов.

транспорт строительство

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