Движение нескольких троллейбусов задерживается на Ленинском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Ленинском проспекте в районе станции метро "Октябрьская" задерживается движение троллейбусов "м4", №4 и 7. Задержка связана с повреждением контактной сети.

"На Ленинском проспекте повреждена контактная сеть", – говорится в сообщении транспортного комплекса столицы в Twitter.

Горожанам порекомендовали быть внимательнее при планировании поездок.